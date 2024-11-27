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«Спартак» провёл четыре замены в перерыве матча с «Ростовом»

В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Ростов» и московский «Спартак». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). На момент написания новости счёт в игре — 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Вместо Шамара Николсона, Даниила Хлусевича, Даниила Зорина и Данила Пруцева на поле вышли Маркиньос, Эсекьель Барко, Наиль Умяров и Манфред Угальде.

В первом матче в Москве «Ростов» одержал победу со счётом 1:0. Единственный гол на счету Мохаммада Мохеби, который реализовал пенальти.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).