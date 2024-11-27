«Ростов» — «Спартак»: Мартинс отыграл один мяч на 55-й минуте

В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Ростов» и московский «Спартак». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). На момент написания новости счёт — 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 55-й минуте полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс невероятным ударом с рикошетом от перекладины и штанги отправил мяч в сетку.
В первом матче в Москве «Ростов» одержал победу со счётом 1:0. Единственный гол на счету Мохаммада Мохеби, который реализовал пенальти.
Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).
- 27 ноября 2024
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