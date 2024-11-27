«Ливерпуль» — «Реал» Мадрид: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 27 ноября, стартует матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Бригаду арбитров возглавит Франуса Летексье (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Реала» на матч 5-го тура Лиги чемпионов:

«Ливерпуль»: Келлехер, Брэдли, Конате, ван Дейк, Робертсон, Джонс, Мак Аллистер, Гравенберх, Салах, Нуньес, Луис Диас.

«Реал»: Куртуа, Менди, Рюдигер, Асенсио, Вальверде, Камавинга, Модрич, Беллингем, Гюлер, Мбаппе, Браим Диас.