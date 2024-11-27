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Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Ливерпуль» — «Реал» Мадрид: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

«Ливерпуль» — «Реал» Мадрид: стартовые составы на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 27 ноября, стартует матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Бригаду арбитров возглавит Франуса Летексье (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Реала» на матч 5-го тура Лиги чемпионов:

«Ливерпуль»: Келлехер, Брэдли, Конате, ван Дейк, Робертсон, Джонс, Мак Аллистер, Гравенберх, Салах, Нуньес, Луис Диас.

«Реал»: Куртуа, Менди, Рюдигер, Асенсио, Вальверде, Камавинга, Модрич, Беллингем, Гюлер, Мбаппе, Браим Диас.

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