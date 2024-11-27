Тренер «Спартака» Деян Станкович разбил оргстекло на скамейке запасных «Ростов Арены»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович по ходу матча с «Ростовом» в Фонбет Кубке России разбил оргстекло с боковой стороны скамейки запасных на «Ростов Арене». Об этом сообщил комментатор матча Роман Трушечкин.

К моменту написания новости «Спартак» уступает в матче 1:2 и 1:3 по сумме двух встреч. Если красно-белые проиграют, то продолжат путь в Кубке страны в Пути регионов. В последний раз «Спартак» брал Кубок России в 2022 году.

Станкович стал главным тренером «Спартака» летом 2024 года. Под его руководством красно-белые провели 23 матча, в которых одержали 14 побед, четырежды сыграли вничью и пять раз уступили.