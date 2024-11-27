Лионель Месси может продлить контракт с «Интер Майами» до конца ЧМ-2026

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси близок к тому, чтобы подписать новое соглашение с командой до конца чемпионата мира 2026 года. Сейчас соглашение сторон рассчитано до декабря 2025 года. Об этом сообщает журналист Гастон Эдул в соцсети Х.

Эдул дополняет, что у сторон «есть предрасположенность» к решению этого вопроса, хоть он ещё не решён, но они близки к этому.

37-летний Месси стал игроком американского клуба летом 2023 года, перейдя на правах свободного агента. В 39 матчах за «Интер Майами» у аргентинца 34 гола и 18 результативных передач. До МЛС Месси выступал два года в «ПСЖ», а всю карьеру до этого провёл в составе родной «Барселоны».