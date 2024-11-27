Генич, Журавлёв и Журавель — в студии «Чемпионата» перед матчем «Ливерпуль» — «Реал»

«Чемпионат» предлагает читателям предматчевую студию перед главной встречей 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом». Константин Генич, Александр Журавлёв («МЯЧ Production»), Филипп Кудрявцев, Тимур Журавель, Васант Балан, Антон Михашенок, Андрей Панков и ведущий Григорий Телингатер обсуждают предстоящую встречу финалистов главного европейского турнира 2018 и 2022 годов.

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Келлехер, Брэдли, Конате, ван Дейк, Робертсон, Джонс, Мак Аллистер, Гравенберх, Салах, Нуньес, Луис Диас.

«Реал»: Куртуа, Менди, Рюдигер, Асенсио, Вальверде, Камавинга, Модрич, Беллингем, Гюлер, Мбаппе, Браим Диас.