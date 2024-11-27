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Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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Генич, Журавлёв и Журавель — в студии «Чемпионата» перед матчем «Ливерпуль» — «Реал»

Генич, Журавлёв и Журавель — в студии «Чемпионата» перед матчем «Ливерпуль» — «Реал»
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«Чемпионат» предлагает читателям предматчевую студию перед главной встречей 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом». Константин Генич, Александр Журавлёв («МЯЧ Production»), Филипп Кудрявцев, Тимур Журавель, Васант Балан, Антон Михашенок, Андрей Панков и ведущий Григорий Телингатер обсуждают предстоящую встречу финалистов главного европейского турнира 2018 и 2022 годов.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Келлехер, Брэдли, Конате, ван Дейк, Робертсон, Джонс, Мак Аллистер, Гравенберх, Салах, Нуньес, Луис Диас.

«Реал»: Куртуа, Менди, Рюдигер, Асенсио, Вальверде, Камавинга, Модрич, Беллингем, Гюлер, Мбаппе, Браим Диас.

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