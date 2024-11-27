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«Ростов» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в матче Кубка России и вышел в полуфинал Пути РПЛ

«Ростов» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в матче Кубка России и вышел в полуфинал Пути РПЛ
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Завершился ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Ростов» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу «Ростова». Общий счёт по сумме двух матчей составил 3:1.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Голенков – 19'     2:0 Мелёхин – 31'     2:1 Мартинс – 55'    

Счёт открыл на 19-й минуте нападающий «Ростова» Егор Голенков. На 31-й минуте Виктор Мелёхин забил второй мяч хозяев. На перерыв команда Карпина ушла с комфортным преимуществом. Во время паузы главный тренер «Спартака» Деян Станкович провёл четыре замены. На 55-й минуте Кристофер Мартинс отыграл один мяч.

В полуфинал Пути РПЛ Кубка России, кроме «Ростова», вышли санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.

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