Стало известно, сколько зрителей пришло на матч «Ростов» — «Спартак»
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В эти минуты на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону проходит матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России, в котором встречаются местный «Ростов» и московский «Спартак». Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Главным судьёй матча был назначен Сергей Карасёв (Москва).
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Голенков – 19' 2:0 Мелёхин – 31' 2:1 Мартинс – 55'
26 990 зрителей присутствует на матче «Ростов» — «Спартак», передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, в первом матче в Москве подопечные Валерия Карпина одержали победу над красно-белыми со счётом 1:0. Победитель по сумме двух матчей выйдет в полуфинал Кубка России, где сыграет с ЦСКА.
Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».
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