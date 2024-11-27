Стало известно, сколько зрителей пришло на матч «Ростов» — «Спартак»

В эти минуты на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону проходит матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России, в котором встречаются местный «Ростов» и московский «Спартак». Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Главным судьёй матча был назначен Сергей Карасёв (Москва).

26 990 зрителей присутствует на матче «Ростов» — «Спартак», передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в первом матче в Москве подопечные Валерия Карпина одержали победу над красно-белыми со счётом 1:0. Победитель по сумме двух матчей выйдет в полуфинал Кубка России, где сыграет с ЦСКА.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».