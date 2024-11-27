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«Црвена Звезда» разгромила «Штутгарт» в матче 5-го тура Лиги чемпионов

«Црвена Звезда» разгромила «Штутгарт» в матче 5-го тура Лиги чемпионов
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Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались сербская «Црвена Звезда» и немецкий «Штутгарт». Команды играли на стадионе «Райко Митч» в Белграде (Сербия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом (Бельгия). Матч завершился со счётом 5:1 в пользу «Црвены Звезды».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
5 : 1
Штутгарт
Штутгарт, Германия
0:1 Демирович – 5'     1:1 Катомпа Мвумпа – 12'     2:1 Крунич – 31'     3:1 Иванич – 65'     4:1 Радоньич – 69'     5:1 Радоньич – 88'    

Уже на 5-й минуте матча нападающий «Штутгарта» Эмедин Демирович открыл счёт в матче. На 12-й минуте «Црвена Звезда» сравняла, благодаря голу Силаса Катомпа Мвумпа. На 31-й минуте полузащитник «Црвены Звезды» Раде Крунич вывел свою команду вперёд. На перерыв сербская команда ушла с минимальным преимуществом. На 65-й минуте Мирко Иванич довёл счёт до разгромного. На 69-й минуте полузащитник «Црвены Звезды» Неманья Радоньич забил четвёртый гол своей команды. На 88-й минуте Радоньич оформил дубль.

«Црвена Звезда» набрала три очка в пяти матчах, одержав первую победу на турнире, и расположилась на 31-й строчке. «Штутгарт» занимает 27-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка.

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