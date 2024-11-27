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Результаты матчей Кубка России по футболу 27 ноября

Результаты матчей Кубка России по футболу 27 ноября
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Сегодня, 27 ноября, в Фонбет Кубке России по футболу состоялось четыре четвертьфинальных матча Пути регионов и Пути РПЛ.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
27 ноября 2024, среда. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 1
4 : 3
Химки
Химки
1:0 Воронов – 77'     1:1 Магомедов – 83'    
Удаления: нет / Обухов – 90+4'

Основное время матча завершилось ничьёй — 1:1. На 90+4-й минуте подмосковная команда осталась в меньшинстве после удаления вратаря Игоря Обухова. На ворота встал полузащитник Хетаг Хосонов, не сумевший отразить ни одного удара в послематчевой серии пенальти, а также не забивший решающий удар. «Химки» вылетели из турнира.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 18:15 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 16'     0:2 Артур – 72'     1:2 Самородов – 90+1'    

«Зенит» дважды обыграл своего соперника в двухматчевом противостоянии. Первый матч в Санкт-Петербурге завершился победой хозяев 3:0, второй также закончился в их пользу — 2:1.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
27 ноября 2024, среда. 18:15 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
3 : 4
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Шушеначев – 45'     1:1 Джапо – 70'    
Удаления: Суслов – 87' / нет

Вторая серия пенальти сегодняшнего дня пришлась на матч в Сочи, где махачкалинцы отыгрались в основное время, и были точнее в 11-метровом противостоянии — 4:3. «Сочи» покидает турнир.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Голенков – 19'     2:0 Мелёхин – 31'     2:1 Мартинс – 55'    

«Ростов» победил в Москве и уверенно начал домашний матч со «Спартаком», забив сопернику дважды по ходу первого тайма. Красно-белые отыграли один во втором, но больше голов в матче не было. «Спартак» вылетает в Путь регионов.

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