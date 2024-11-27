Результаты матчей Кубка России по футболу 27 ноября

Сегодня, 27 ноября, в Фонбет Кубке России по футболу состоялось четыре четвертьфинальных матча Пути регионов и Пути РПЛ.
Основное время матча завершилось ничьёй — 1:1. На 90+4-й минуте подмосковная команда осталась в меньшинстве после удаления вратаря Игоря Обухова. На ворота встал полузащитник Хетаг Хосонов, не сумевший отразить ни одного удара в послематчевой серии пенальти, а также не забивший решающий удар. «Химки» вылетели из турнира.
«Зенит» дважды обыграл своего соперника в двухматчевом противостоянии. Первый матч в Санкт-Петербурге завершился победой хозяев 3:0, второй также закончился в их пользу — 2:1.
Вторая серия пенальти сегодняшнего дня пришлась на матч в Сочи, где махачкалинцы отыгрались в основное время, и были точнее в 11-метровом противостоянии — 4:3. «Сочи» покидает турнир.
«Ростов» победил в Москве и уверенно начал домашний матч со «Спартаком», забив сопернику дважды по ходу первого тайма. Красно-белые отыграли один во втором, но больше голов в матче не было. «Спартак» вылетает в Путь регионов.
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