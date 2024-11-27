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«Штурм» с Худяковым в составе всухую обыграл «Жирону», впервые победив в Лиге чемпионов

«Штурм» с Худяковым в составе всухую обыграл «Жирону», впервые победив в Лиге чемпионов
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Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались австрийский «Штурм» и испанская «Жирона». Игра проходила на стадионе «28 Блэк Арена» (Клагенфурт, Австрия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рохитом Сагги (Норвегия). Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Окончен
1 : 0
Жирона
Жирона, Испания
1:0 Биерет – 59'    

Единственный гол в составе победителей забил Мика Биерет на 59-й минуте.

Отметим, что впервые в этом матче в составе хозяев выступил российский 20-летний голкипер Даниил Худяков, который отстоял на ноль в дебютной для себя игре. Для футболиста эта встреча стала первой в главном клубном еврокубковом турнире и первой официальной – за австрийскую команду.

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