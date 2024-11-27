«Штурм» с Худяковым в составе всухую обыграл «Жирону», впервые победив в Лиге чемпионов

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались австрийский «Штурм» и испанская «Жирона». Игра проходила на стадионе «28 Блэк Арена» (Клагенфурт, Австрия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рохитом Сагги (Норвегия). Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в составе победителей забил Мика Биерет на 59-й минуте.

Отметим, что впервые в этом матче в составе хозяев выступил российский 20-летний голкипер Даниил Худяков, который отстоял на ноль в дебютной для себя игре. Для футболиста эта встреча стала первой в главном клубном еврокубковом турнире и первой официальной – за австрийскую команду.