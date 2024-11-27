Булыкин: максимум, на что может рассчитывать «Реал» в матче с «Ливерпулем» – ничья

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом».

«Ливерпуль» не проиграет «Реалу». Максимум, на что «Реал» будет способен — ничья. А «Ливерпуль» на своём поле — грозная сила и в АПЛ, и в Лиге чемпионов. «Реалу» придётся очень несладко. Но в «Реале» есть высококачественные футболиста начиная от Мбаппе, заканчивая Модричем, которые могут сделать результат. Всё равно думаю, что «Ливерпуль» не проиграет», — сказал Булыкин в беседе с Егором Кабаком на встрече закрытого клуба «Чемпионата», приуроченного к матчу «Ливерпуля» и «Реала».