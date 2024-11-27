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Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Булыкин: максимум, на что может рассчитывать «Реал» в матче с «Ливерпулем» – ничья

Булыкин: максимум, на что может рассчитывать «Реал» в матче с «Ливерпулем» – ничья
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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом».

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ливерпуль» не проиграет «Реалу». Максимум, на что «Реал» будет способен — ничья. А «Ливерпуль» на своём поле — грозная сила и в АПЛ, и в Лиге чемпионов. «Реалу» придётся очень несладко. Но в «Реале» есть высококачественные футболиста начиная от Мбаппе, заканчивая Модричем, которые могут сделать результат. Всё равно думаю, что «Ливерпуль» не проиграет», — сказал Булыкин в беседе с Егором Кабаком на встрече закрытого клуба «Чемпионата», приуроченного к матчу «Ливерпуля» и «Реала».

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