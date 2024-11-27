«В городе новые билборды». «Ростов» подшутил над «Спартаком» после победы в Кубке России

В официальном телеграм-канале «Ростова» появилось фото с уличного билборда, на котором светилась надпись «Спартак» — в Пути регионов». Таким образом клуб решил подшутить над соперником, которого разгромил накануне в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (2:1).

В пресс-службе клуба пояснили, что шутка с билбордом стала ответным жестом «Спартаку». Позднее запись с фотографией экрана из официального телеграм-канала ростовского клуба была удалена.

Фото: Телеграм-канал «ФК Ростов»

Напомним, общий счёт по сумме двух матчей составил 3:1. Таким образом, в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, кроме «Ростова», вышли также: санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.