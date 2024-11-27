«Интер» и защитник Дензел Думфрис подписали новый контракт

Нидерландский защитник Дензел Думфрис и миланский «Интер» договорились о продлении контракта до лета 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба на официальном сайте.

28-летний Думфрис стал игроком «Интера» летом 2021 года, перейдя из ПСВ. В составе миланской команды защитник в 147 матчах забил 16 голов и отдал 20 результативных передач. Вместе с «Интером» Думфрис выиграл чемпионат, два Кубка и три Суперкубка Италии.

В составе сборной Нидерландов Дензел дебютировал в октябре 2018 года и с тех пор в 63 матчах забил девять голов и отдал 18 результативных передач. Защитник сыграл на двух чемпионатах Европы и на чемпионате мира.