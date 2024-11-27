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Президент «Ростова» Арутюнянц высказался о победе над «Спартаком» в Кубке России

Президент «Ростова» Арутюнянц высказался о победе над «Спартаком» в Кубке России
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал победу клуба в матче над «Спартаком» (2:1) в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Мне игра понравилась. Хороший матч, заслуженный счёт. Нормально отработали судьи. Конечно, Кубок нужен. Титулы нужны любой команде», — передаёт слова Арутюнянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Общий счёт по сумме двух матчей составил 3:1.

В полуфинал Пути РПЛ Кубка России, кроме «Ростова», вышли санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.

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