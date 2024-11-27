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Президент «Ростова» прокомментировал слова губернатора Самарской области о взятках

Президент «Ростова» прокомментировал слова губернатора Самарской области о взятках
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о взятках в судейском корпусе.

«Никак не отреагировал на слова губернатора Самарской области. Это вопросы губернатора Самарской области. Не комментирую. Если есть какая-то фактура, которая [подтверждает то], что они говорят и это имеет место быть, пускай правоохранительные органы и РФС разбираются. Я ничего не допускаю. Сложно говорить, что будет дальше. Пускай они пройдут все проверки, раз есть такие заявления. Надо провести проверки, потом примут решения», — передаёт слова Арутюнянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее Федорищев заявил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе».

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