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Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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Булыкин: кто-то из тройки «Манчестер Сити», «Реал», «Ливерпуль» окажется в финале ЛЧ

Булыкин: кто-то из тройки «Манчестер Сити», «Реал», «Ливерпуль» окажется в финале ЛЧ
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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин считает, что «Манчестер Сити», «Реал» или «Ливерпуль» окажутся в финале Лиги чемпионов текущего сезона. «Реал» и «Ливерпуль» играют в очном матче 5-го тура.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
2-й тайм
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 52'    

«Думаю, большой претендент на победу в Лиге чемпионов — «Манчестер Сити». Но после последних пяти игр меня терзают сомнения. «Реал» всегда в порядке, всегда бьются за Лигу чемпионов, являются обладателями Лиги чемпионов. Конечно, это грозная сила, а «Ливерпуль» показывает добротный футбол. Кто-то из них окажется в финале», — сказал Булыкин в беседе с Егором Кабаком на встрече закрытого клуба «Чемпионата», приуроченного к матчу «Ливерпуля» и «Реала».

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