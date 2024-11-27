Булыкин: кто-то из тройки «Манчестер Сити», «Реал», «Ливерпуль» окажется в финале ЛЧ

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин считает, что «Манчестер Сити», «Реал» или «Ливерпуль» окажутся в финале Лиги чемпионов текущего сезона. «Реал» и «Ливерпуль» играют в очном матче 5-го тура.

«Думаю, большой претендент на победу в Лиге чемпионов — «Манчестер Сити». Но после последних пяти игр меня терзают сомнения. «Реал» всегда в порядке, всегда бьются за Лигу чемпионов, являются обладателями Лиги чемпионов. Конечно, это грозная сила, а «Ливерпуль» показывает добротный футбол. Кто-то из них окажется в финале», — сказал Булыкин в беседе с Егором Кабаком на встрече закрытого клуба «Чемпионата», приуроченного к матчу «Ливерпуля» и «Реала».