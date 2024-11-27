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Умяров прокомментировал поражение в матче Кубка России с «Ростовом»

Умяров прокомментировал поражение в матче Кубка России с «Ростовом»
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал поражение красно-белых в матче с «Ростовом» в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:2).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Голенков – 19'     2:0 Мелёхин – 31'     2:1 Мартинс – 55'    

«Впечатление от матча негативные, потому что не удалось пройти в следующий этап верхней сетки. Будем биться через Путь регионов. Верим, что дойдём до Суперфинала, уверены в своих силах.

«Ростов» понимал, что ему нужно сохранять счёт, а нам надо было забивать. Все шансы были, в какой-то момент не повезло. Хотелось забить больше», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу «Ростова». Общий счёт по сумме двух матчей составил 3:1.

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Комментарии
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