Умяров прокомментировал поражение в матче Кубка России с «Ростовом»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал поражение красно-белых в матче с «Ростовом» в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:2).

«Впечатление от матча негативные, потому что не удалось пройти в следующий этап верхней сетки. Будем биться через Путь регионов. Верим, что дойдём до Суперфинала, уверены в своих силах.

«Ростов» понимал, что ему нужно сохранять счёт, а нам надо было забивать. Все шансы были, в какой-то момент не повезло. Хотелось забить больше», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу «Ростова». Общий счёт по сумме двух матчей составил 3:1.