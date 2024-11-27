Фото: защитник «Реала» Асенсио выбил мяч с линии ворот после ошибки в матче с «Ливерпулем»

Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио чуть не отправил мяч в собственные ворота после спасения Тибо Куртуа в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Фото: Кадр из трансляции

21-летний защитник, для которого этот матч стал дебютным в Лиге чемпионов, неудачно оказался на пути мяча после спасения бельгийского вратаря. Куртуа остановил прострел Дарвина Нуньеса в сторону Луиса Диаса, который мог отправить мяч в пустые ворота. Мяч от ноги Асенсио отлетел в пустые ворота, но испанец успел выбить его с линии до того, как он полностью пересёк черту.

Это не первый матч Рауля за основной состав мадридцев: на счету Асенсио два матча за «Реал» в чемпионате Испании.