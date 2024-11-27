Умяров поделился ожиданиями от матча РПЛ с «Краснодаром»
Поделиться
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Краснодаром» в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«С «Краснодаром жду хорошей игры и победы», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, клубы встретятся уже 1 декабря в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
Сейчас «Спартак» располагается на четвёртом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ). В активе у клуба 31 очко по результатам 16 туров. ФК «Краснодар» занимает второе место. Команда заработала 38 очков в аналогичном количестве встреч.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 ноября 2024
-
00:22
-
00:15
-
00:00
- 27 ноября 2024
-
23:58
-
23:56
-
23:51
-
23:47
-
23:42
-
23:36
-
23:25
-
23:25
-
23:25
-
23:23
-
23:20
-
23:16
-
23:12
-
23:12
-
23:08
-
23:05
-
23:05
-
23:03
-
23:01
-
22:56
-
22:50
-
22:43
-
22:42
-
22:40
-
22:39
-
22:25
-
22:25
-
22:18
-
22:15
-
22:10
-
22:01
-
21:58