Умяров поделился ожиданиями от матча РПЛ с «Краснодаром»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Краснодаром» в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«С «Краснодаром жду хорошей игры и победы», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, клубы встретятся уже 1 декабря в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Сейчас «Спартак» располагается на четвёртом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ). В активе у клуба 31 очко по результатам 16 туров. ФК «Краснодар» занимает второе место. Команда заработала 38 очков в аналогичном количестве встреч.