Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Умяров поделился ожиданиями от матча РПЛ с «Краснодаром»

Умяров поделился ожиданиями от матча РПЛ с «Краснодаром»
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Краснодаром» в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С «Краснодаром жду хорошей игры и победы», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, клубы встретятся уже 1 декабря в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Сейчас «Спартак» располагается на четвёртом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ). В активе у клуба 31 очко по результатам 16 туров. ФК «Краснодар» занимает второе место. Команда заработала 38 очков в аналогичном количестве встреч.

Материалы по теме
Стало известно, сколько зрителей пришло на матч «Ростов» — «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android