Игрок «Спартака» Умяров высказался об эпизоде с пенальти в матче КР с «Ростовом»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал эпизод с пенальти в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2).

«С самим Маркиньосом не успел поговорить, потому что у него достаточно сильный ушиб. Он его получил после этого эпизода. Без повторов сложно сказать, не видел эту ситуацию. Судейство не хочется оценивать. Мы не использовали свои моменты за 180 минут», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 2:1 и вышел в полуфинал Пути РПЛ.