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Игрок «Спартака» Умяров высказался об эпизоде с пенальти в матче КР с «Ростовом»

Игрок «Спартака» Умяров высказался об эпизоде с пенальти в матче КР с «Ростовом»
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал эпизод с пенальти в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Голенков – 19'     2:0 Мелёхин – 31'     2:1 Мартинс – 55'    

«С самим Маркиньосом не успел поговорить, потому что у него достаточно сильный ушиб. Он его получил после этого эпизода. Без повторов сложно сказать, не видел эту ситуацию. Судейство не хочется оценивать. Мы не использовали свои моменты за 180 минут», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 2:1 и вышел в полуфинал Пути РПЛ.

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