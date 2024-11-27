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Главный тренер «Спартака» Станкович поздравил «Ростов» с победой в матче КР

Главный тренер «Спартака» Станкович поздравил «Ростов» с победой в матче КР
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поздравил «Ростов» с победой в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:2).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Голенков – 19'     2:0 Мелёхин – 31'     2:1 Мартинс – 55'    

«Хочу поздравить «Ростов». Результат в чём-то справедлив — они одержали две победы. Надеюсь, что мы встретимся в финале. Наша цель — дойти до конца.

Хочу поблагодарить ребят. Во втором тайме был настоящий «Спартак», который я хочу видеть. Разница в таймах была невероятной.

Ответственность беру на себя. Я выбираю футболистов, я исходил из того, что у нас началась поездка. У нас около двух десятков футболистов, но они должны доказать, что готовы выступать за «Спартак. Здесь я остановлюсь», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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