Главный тренер «Спартака» Станкович поздравил «Ростов» с победой в матче КР

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поздравил «Ростов» с победой в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:2).

«Хочу поздравить «Ростов». Результат в чём-то справедлив — они одержали две победы. Надеюсь, что мы встретимся в финале. Наша цель — дойти до конца.

Хочу поблагодарить ребят. Во втором тайме был настоящий «Спартак», который я хочу видеть. Разница в таймах была невероятной.

Ответственность беру на себя. Я выбираю футболистов, я исходил из того, что у нас началась поездка. У нас около двух десятков футболистов, но они должны доказать, что готовы выступать за «Спартак. Здесь я остановлюсь», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.