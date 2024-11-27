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Худяков — четвёртый российский вратарь, сыгравший за иностранный клуб в Лиге чемпионов

Худяков — четвёртый российский вратарь, сыгравший за иностранный клуб в Лиге чемпионов
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Российский вратарь «Штурма» Даниил Худяков отыграл «на ноль» в матче 5-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов. 21-летний голкипер стал лишь четвёртым представителем России на своей позиции, сыгравшим в главном европейском турнире за зарубежную команду. Об этом сообщает телеграм-канал «100 бомбардиров».

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Окончен
1 : 0
Жирона
Жирона, Испания
1:0 Биерет – 59'    

Ранее за иностранные команды из россиян в Лиге чемпионов играли Матвей Сафонов («ПСЖ»), Сергей Овчинников («Бенфика»/«Порту»), Александр Филимонов («Динамо» Киев). При этом только у Худякова, Овчинникова и Сафонова есть «сухие» матчи в главном европейском турнире.

Для «Штурма» эта победа стала первой в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

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