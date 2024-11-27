Худяков — четвёртый российский вратарь, сыгравший за иностранный клуб в Лиге чемпионов

Российский вратарь «Штурма» Даниил Худяков отыграл «на ноль» в матче 5-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов. 21-летний голкипер стал лишь четвёртым представителем России на своей позиции, сыгравшим в главном европейском турнире за зарубежную команду. Об этом сообщает телеграм-канал «100 бомбардиров».

Ранее за иностранные команды из россиян в Лиге чемпионов играли Матвей Сафонов («ПСЖ»), Сергей Овчинников («Бенфика»/«Порту»), Александр Филимонов («Динамо» Киев). При этом только у Худякова, Овчинникова и Сафонова есть «сухие» матчи в главном европейском турнире.

Для «Штурма» эта победа стала первой в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.