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«Бенфика» вырвала победу концовке в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Монако»

«Бенфика» вырвала победу концовке в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Монако»
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Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Монако» и португальская «Бенфика». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако (Монако). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем (Словения). Матч завершился со счётом 2:2.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 3
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Бен-Сегир – 13'     1:1 Павлидис – 48'     2:1 Магасса – 67'     2:2 Кабрал – 84'     2:3 Амдуни – 88'    
Удаления: Синго – 58' / нет

На 13-й минуте полузащитник «Монако» Элисс Бен-Сегир открыл счёт с передачи Александра Головина. На перерыв хозяева ушли с минимальным преимуществом. На 48-й минуте «Бенфике» удалось сравнять счëт благодаря голу Вангелиса Павлидиса. На 58-й минуте защитник «Монако» Уилфрид Синго был удалëн с поля. На 67-й минуте полузащитник «Монако» Сунгуту Магасса снова вывел свой клуб вперëд. На 84-й минуте Артур Кабрал сравнял счëт. На 88-й минуте «Лилль» вышел вперёд, отличился Зеки Амдуни.

Монегаски набрали 10 очков в пяти матчах и расположились на восьмой строчке. «Бенфика» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав девять очков.

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