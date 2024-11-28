«Бенфика» вырвала победу концовке в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Монако»

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Монако» и португальская «Бенфика». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако (Монако). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем (Словения). Матч завершился со счётом 2:2.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 13-й минуте полузащитник «Монако» Элисс Бен-Сегир открыл счёт с передачи Александра Головина. На перерыв хозяева ушли с минимальным преимуществом. На 48-й минуте «Бенфике» удалось сравнять счëт благодаря голу Вангелиса Павлидиса. На 58-й минуте защитник «Монако» Уилфрид Синго был удалëн с поля. На 67-й минуте полузащитник «Монако» Сунгуту Магасса снова вывел свой клуб вперëд. На 84-й минуте Артур Кабрал сравнял счëт. На 88-й минуте «Лилль» вышел вперёд, отличился Зеки Амдуни.

Монегаски набрали 10 очков в пяти матчах и расположились на восьмой строчке. «Бенфика» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав девять очков.