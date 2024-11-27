Александр Головин отдал голевую передачу в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой»
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В эти минуты проходит матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются «Монако» и португальская «Бенфика». Команды играют на стадионе «Луи II» в Монако (Монако). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем (Словения). На момент написания новости счёт — 1:0.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
2-й тайм
1 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Бен-Сегир – 13' 1:1 Павлидис – 48'
Удаления: Синго – 58' / нет
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин отдал голевую передачу на гол своего одноклубника Элисса Бен-Сегира, забитого на 13-й минуте матча.
В текущем сезоне Александр Головин провёл за «Монако» во всех турнирах 14 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу, ставшую его первым результативным действием в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
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