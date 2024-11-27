Александр Головин отдал голевую передачу в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой»

В эти минуты проходит матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются «Монако» и португальская «Бенфика». Команды играют на стадионе «Луи II» в Монако (Монако). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем (Словения). На момент написания новости счёт — 1:0.

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин отдал голевую передачу на гол своего одноклубника Элисса Бен-Сегира, забитого на 13-й минуте матча.

В текущем сезоне Александр Головин провёл за «Монако» во всех турнирах 14 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу, ставшую его первым результативным действием в этом розыгрыше Лиги чемпионов.