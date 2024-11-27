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Главный тренер «Спартака» Станкович: готов заплатить за разбитую скамейку «Ростова»

Главный тренер «Спартака» Станкович: готов заплатить за разбитую скамейку «Ростова»
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что готов компенсировать ущерб за разбитое оргстекло на «Ростов Арене» во время четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:2).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Голенков – 19'     2:0 Мелёхин – 31'     2:1 Мартинс – 55'    

«Прошу прощения за разбитую скамейку. Готов заплатить», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, наставник красно-белых разбил оргстекло по ходу матча с «Ростовом» в Фонбет Кубке России с боковой стороны скамейки запасных на «Ростов Арене».

Станкович стал главным тренером «Спартака» летом 2024 года. Под его руководством красно-белые провели 23 матча, в которых одержали 14 побед, четырежды сыграли вничью и пять раз уступили.

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