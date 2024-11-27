Главный тренер «Спартака» Станкович: готов заплатить за разбитую скамейку «Ростова»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что готов компенсировать ущерб за разбитое оргстекло на «Ростов Арене» во время четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:2).

«Прошу прощения за разбитую скамейку. Готов заплатить», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, наставник красно-белых разбил оргстекло по ходу матча с «Ростовом» в Фонбет Кубке России с боковой стороны скамейки запасных на «Ростов Арене».

Станкович стал главным тренером «Спартака» летом 2024 года. Под его руководством красно-белые провели 23 матча, в которых одержали 14 побед, четырежды сыграли вничью и пять раз уступили.