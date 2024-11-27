Украинский вратарь «Бенфики» не пожал руку Александру Головину перед матчем Лиги чемпионов
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Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин отказался от рукопожатия с полузащитником «Монако» Александром Головиным перед матчем 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
2-й тайм
1 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Бен-Сегир – 13' 1:1 Павлидис – 48'
Удаления: Синго – 58' / нет
Головин к моменту написания новости успел отметиться результативным действием: на 13-й минуте россиянин отдал результативную передачу на форварда Элисса Бен-Сегира.
23-летний Трубин стал игроком португальской команды летом 2023 года, перейдя из «Шахтёра». В нынешнем сезоне украинский вратарь в 15 матчах во всех турнирах пропустил 12 голов и шесть раз сыграл «на ноль».
28-летний Головин в 14 встречах сезона забил гол и отдал результативную передачу.
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