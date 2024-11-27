Украинский вратарь «Бенфики» не пожал руку Александру Головину перед матчем Лиги чемпионов

Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин отказался от рукопожатия с полузащитником «Монако» Александром Головиным перед матчем 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Головин к моменту написания новости успел отметиться результативным действием: на 13-й минуте россиянин отдал результативную передачу на форварда Элисса Бен-Сегира.

23-летний Трубин стал игроком португальской команды летом 2023 года, перейдя из «Шахтёра». В нынешнем сезоне украинский вратарь в 15 матчах во всех турнирах пропустил 12 голов и шесть раз сыграл «на ноль».

28-летний Головин в 14 встречах сезона забил гол и отдал результативную передачу.