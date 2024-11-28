«Болонья» уступила «Лиллю» в матче 5-го тура Лиги чемпионов
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Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались итальянская «Болонья» и французский «Лилль». Команды играли на стадионе «Ренато Далль’Ара» в Болонье (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Ашингтон, Англия). Матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Лилля».
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Болонья
Болонья, Италия
Окончен
1 : 2
Лилль
Лилль, Франция
0:1 Мукау – 44' 1:1 Лукуми – 63' 1:2 Мукау – 66'
На 44-й минуте полузащитник «Лилля» Нгалайель Мукау открыл счëт в матче. На перерыв гости ушли с минимальным преимуществом. На 63-й минуте «Болонье» удалось сравнять благодаря голу Джона Лукуми. На 66-й минуте Мукау оформил дубль.
«Болонья» набрала всего одно очко в пяти матчах и расположилась на 33-й строчке. «Лилль» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков.
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