Руд ван Нистелрой близок к назначению на пост главного тренера «Лестера»

Нидерландский специалист Руд ван Нистелрой с высокой вероятностью станет главным тренером «Лестера». Руководство «лис» провело переговоры с тренером и готово назначить его на должность до матча с «Брентфордом» 30 ноября. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, «Лестер» исключил из числа кандидатов Грэма Поттера и Дэвида Мойеса. Клуб готов рассмотреть и другие варианты, но с большей долей вероятности остановится на кандидатуре экс-тренера «Манчестер Юнайтед». Ван Нистелрой исполнял обязанности главного тренера «МЮ» четыре матча до назначения Рубена Аморима.

«Лестер» ранее уволил Стивена Купера. «Лисы» идут на 16-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.