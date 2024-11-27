Игрок «Спартака» Мангаш рассказал, что его поразило в Москве

Защитник московского «Спартака» Рикарду Мангаш рассказал, что его больше всего поразило в Москве.

«Нормальная поездка на поезде. Кажется, я проспал часов 10. Никаких проблем. Это мой был первый раз. На русском знаю «спасибо», «как дела?». Не понимаю, что значит «плаки-плаки».

Москва — прекрасный город. Тут меня больше всего поразил пока только снег. Это мой первый снег в жизни», — передаёт слова Мангаша корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Защитник перешёл в «Спартак» осенью 2024 года из португальской «Витории Гимарайнш». Сумма составила € 2,50 млн по версии Transfermarkt. В текущем сезоне Мангаш провёл за клуб во всех турнирах 11 матчей, в которых сумел забить один мяч.