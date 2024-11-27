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Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«Ливерпуль» — «Реал»: команды не открыли счёт после первого тайма

«Ливерпуль» — «Реал»: команды не открыли счёт после первого тайма
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Сегодня, 27 ноября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле проходит матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Местный «Ливерпуль» на своём поле играет с мадридским «Реалом». После первого тайма соперники не открыли счёт в матче — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
2-й тайм
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 52'    

«Ливерпуль» имел большее количество опасных моментов, но в воротах «Реала» надёжно играет бельгиец Тибо Куртуа. В одном из моментов защитник «Реала» Рауль Асенсио практически отправил мяч в свои ворота, но сумел вынести его до полного пересечения линии.

Отметим, что «Реал» и «Ливерпуль» являются финалистами Лиги чемпионов 2018 и 2022 годов. В обоих матчах побеждали мадридцы.

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