«Ливерпуль» — «Реал»: команды не открыли счёт после первого тайма

Сегодня, 27 ноября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле проходит матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Местный «Ливерпуль» на своём поле играет с мадридским «Реалом». После первого тайма соперники не открыли счёт в матче — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ливерпуль» имел большее количество опасных моментов, но в воротах «Реала» надёжно играет бельгиец Тибо Куртуа. В одном из моментов защитник «Реала» Рауль Асенсио практически отправил мяч в свои ворота, но сумел вынести его до полного пересечения линии.

Отметим, что «Реал» и «Ливерпуль» являются финалистами Лиги чемпионов 2018 и 2022 годов. В обоих матчах побеждали мадридцы.