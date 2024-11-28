«Астон Вилла» сыграла вничью c «Ювентусом» в ЛЧ, гол англичан на 90+4-й минуте отменили

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались английская «Астон Вилла» и итальянский «Ювентус». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Дон-Бенито, Испания). Матч закончился со счётом 0:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме команды не смогли отметиться забитыми голами и ушли на перерыв при ничейном счëте. На 90+4-й минуте англичане вышли вперёд, но их гол отменили после просмотра VAR.

«Астон Вилла» набрала 10 очков в пяти матчах и расположилась на девятой строчке. «Ювентус» занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков.