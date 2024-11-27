Мангаш: расстроены результатом с «Ростовом», хотим побеждать в каждом матче

Защитник московского «Спартака» Рикарду Мангаш прокомментировал поражение от «Ростова» в матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:2).

«Мы хотим побеждать в каждом матче, поэтому сейчас расстроены результатом с «Ростовом». Теперь надо сконцентрироваться на следующей встрече», — передаёт слова Мангаша корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, встреча клубов на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону закончилась со счётом 2:1 в пользу «Ростова». Общий счёт по сумме двух матчей составил 3:1. В полуфинал Пути РПЛ Кубка России, кроме «Ростова», вышли санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.