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Мангаш: расстроены результатом с «Ростовом», хотим побеждать в каждом матче

Мангаш: расстроены результатом с «Ростовом», хотим побеждать в каждом матче
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Защитник московского «Спартака» Рикарду Мангаш прокомментировал поражение от «Ростова» в матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:2).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Голенков – 19'     2:0 Мелёхин – 31'     2:1 Мартинс – 55'    

«Мы хотим побеждать в каждом матче, поэтому сейчас расстроены результатом с «Ростовом». Теперь надо сконцентрироваться на следующей встрече», — передаёт слова Мангаша корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, встреча клубов на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону закончилась со счётом 2:1 в пользу «Ростова». Общий счёт по сумме двух матчей составил 3:1. В полуфинал Пути РПЛ Кубка России, кроме «Ростова», вышли санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.

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