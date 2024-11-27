Игрок «Спартака» Мангаш: в Кубке России у нас есть второй шанс

Защитник «Спартака» Рикарду Мангаш высказался о выступлениях клуба в Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Мы стараемся, думаем о победе в Кубке России. «Спартак» обязан побеждать в каждом матче.

Сначала не сразу разобрался в формате Кубка, это интересно. Тем для нас лучше, есть второй шанс», — передаёт слова Мангаша корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 26-летний левый защитник красно-белых присоединился к клубу в начале текущего сезона. Португальский футболист перешел в «Спартак» из «Витории Гимарайнш». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.