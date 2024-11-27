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Мангаш высказался о своем игровом времени в «Спартаке»

Мангаш высказался о своем игровом времени в «Спартаке»
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Защитник «Спартака» Рикарду Мангаш высказался о своем игровом времени в матчах за красно-белых.

«Не я принимаю решение, не совсем будет правильно говорить о том, на что я не влияю. Конечно, я хочу играть больше. Но с моей стороны будет неправильно вести разговоры об этом со Станковичем», — передаёт слова Мангаша корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 26-летний левый защитник красно-белых присоединился к клубу в начале текущего сезона. Португальский футболист перешел в «Спартак» из «Витории Гимарайнш». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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