Защитник «Селтика» забил автогол, отдав передачу мимо вратаря в ворота в матче с «Брюгге»
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Защитник «Селтика» Кэмерон Картер-Викерс открыл счёт в матче с «Брюгге» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов своим автоголом. Американский футболист получил передачу от вратаря Каспера Шмейхеля, отыгрался назад, но не заметил, что датчанин сдвинулся с позиции и отправил мяч точно в пустые ворота. Этот гол стал единственным в первом тайме матча.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
2-й тайм
1 : 2
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Картер-Викерс – 26' 1:1 Маэда – 60' 1:2 Жутгла – 69'
Шотландский клуб в нынешнем розыгрыше главного европейского клубного турнира одержал две победы и сыграл вничью в четырёх матчах. Команда Брендана Роджерса идёт в общей таблице на 18-м месте, набрав семь очков. «Брюгге» располагается на 23-й позиции с шестью очками.
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