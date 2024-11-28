«Ливерпуль» — «Реал»: Мак Аллистер открыл счёт на 52-й минуте

Сегодня, 27 ноября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле проходит матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Местный «Ливерпуль» на своём поле играет с мадридским «Реалом». После первого тайма соперники не открыли счёт в матче — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 52-й минуте полузащитник Алексис Мак Аллистер, находясь в штрафной площади, сумел пробить низом мимо защитника, переиграв Тибо Куртуа.
В первом тайме «Ливерпуль» имел большее количество опасных моментов, но в воротах «Реала» надёжно играл бельгиец Тибо Куртуа. В одном из моментов защитник «Реала» Рауль Асенсио практически отправил мяч в свои ворота, но сумел вынести его до полного пересечения линии.
Отметим, что «Реал» и «Ливерпуль» являются финалистами Лиги чемпионов 2018 и 2022 годов. В обоих матчах побеждали мадридцы.
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