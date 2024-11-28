«Ливерпуль» — «Реал» Мадрид: Мбаппе не смог реализовать пенальти на 61-й минуте матча

В эти минуты в матче общего этапа в рамках 5-го тура Лиги чемпионов играют английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Арбитр назначил пенальти в ворота «Ливерпуля»: Келлехер отбил удар Мбаппе. На момент публикации счёт ведёт хозяин стадиона 1:0.
Единственный гол в матче на данный момент забил аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер. Действующий чемпион мира на 52-й минуте получил передачу от Конора Брэдли в штрафную площадь, пробил мимо защитника и Тибо Куртуа, который не сумел дотянуться до мяча.
«Реал» и «Ливерпуль» являются финалистами Лиги чемпионов 2018 и 2022 годов.
- 28 ноября 2024
-
01:54
-
01:44
-
01:35
-
01:16
-
01:10
-
01:08
-
01:02
-
00:57
-
00:56
-
00:53
-
00:52
-
00:43
-
00:37
-
00:31
-
00:31
-
00:22
-
00:15
-
00:00
- 27 ноября 2024
-
23:58
-
23:56
-
23:51
-
23:47
-
23:42
-
23:36
-
23:25
-
23:25
-
23:25
-
23:23
-
23:20
-
23:16
-
23:12
-
23:12
-
23:08
-
23:05
-
23:05