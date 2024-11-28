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Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Ливерпуль» — «Реал» Мадрид: Салах не забил пенальти на 70-й минуте

«Ливерпуль» — «Реал» Мадрид: Салах не забил пенальти на 70-й минуте
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В эти минуты в матче общего этапа в рамках 5-го тура Лиги чемпионов играют английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 52'     2:0 Гакпо – 76'    

Мохаммед Салах не забил пенальти в ворота «Реала» на 70-й минуте. Ранее вратарь Кивин Келлехер отбил удар Килиана Мбаппе в пенальти в ворота «Ливерпуля». На момент публикации счёт ведёт хозяин стадиона 1:0.

Единственный гол в матче на данный момент забил аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер. Действующий чемпион мира на 52-й минуте получил передачу от Конора Брэдли в штрафную площадь, пробил мимо защитника и Тибо Куртуа, который не сумел дотянуться до мяча.

«Реал» и «Ливерпуль» являются финалистами Лиги чемпионов 2018 и 2022 годов.

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