«Ливерпуль» — «Реал» Мадрид: Мбаппе и Салах не забили пенальти в течение 10 минут матча ЛЧ

Нападающие «Ливерпуля» Мохамед Салах и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не реализовали свои пенальти в очном матче команд в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Удар француза на 61-й минуте отразил Кивин Келлехер, а египтянин попросту не попал в ворота, которые защищает бельгиец Куртуа.

Единственный гол в матче на данный момент забил аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер. Действующий чемпион мира на 52-й минуте получил передачу от Конора Брэдли в штрафную площадь, пробил мимо защитника и Тибо Куртуа, который не сумел дотянуться до мяча.

«Реал» и «Ливерпуль» являются финалистами Лиги чемпионов 2018 и 2022 годов.