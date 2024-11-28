«Ливерпуль» — «Реал» Мадрид: Мбаппе и Салах не забили пенальти в течение 10 минут матча ЛЧ
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Нападающие «Ливерпуля» Мохамед Салах и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не реализовали свои пенальти в очном матче команд в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Удар француза на 61-й минуте отразил Кивин Келлехер, а египтянин попросту не попал в ворота, которые защищает бельгиец Куртуа.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 52' 2:0 Гакпо – 76'
Единственный гол в матче на данный момент забил аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер. Действующий чемпион мира на 52-й минуте получил передачу от Конора Брэдли в штрафную площадь, пробил мимо защитника и Тибо Куртуа, который не сумел дотянуться до мяча.
«Реал» и «Ливерпуль» являются финалистами Лиги чемпионов 2018 и 2022 годов.
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