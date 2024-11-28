«Ливерпуль» — «Реал»: Гакпо удвоил преимущество хозяев на 76-й минуте

В эти минуты в матче общего этапа в рамках 5-го тура Лиги чемпионов играют английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо забил гол на 76-минуте встречи. Таким образом, на момент публикации «Ливерпуль» ведёт со счётом 2:0.

Первый гол в матче забил аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер. Действующий чемпион мира на 52-й минуте получил передачу от Конора Брэдли в штрафную площадь, пробил мимо защитника и Тибо Куртуа, который не сумел дотянуться до мяча. После этого Килиан Мбаппе («Реал») и Мохамед Салах («Ливерпуль») не реализовали свои пенальти.