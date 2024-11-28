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Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Ливерпуль» победил мадридский «Реал» в матче Лиги чемпионов

«Ливерпуль» победил мадридский «Реал» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч общего этапа в рамках 5-го тура Лиги чемпионов, в котором встретились английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Победителем вышел «Ливерпуль» со счётом 2:0. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 52'     2:0 Гакпо – 76'    

Голами в составе «Ливерпуля» отметились Алексис Мак Аллистер на 52-й минуте и Коди Гакпо на 77-й минуте. Дважды арбитр назначал пенальти — по одному в ворота участников встречи. Килиану Мбаппе в составе «Реала» и Мохамеду Салаха, выступающему за «Ливерпуль», реализовать пенальти не удалось.

Английский клуб занимает первую строчку турнирной таблицы Лиги чемпионов с 15 очками. Мадридский «Реал» расположился лишь на 24-м месте с девятью очками.

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