«Ливерпуль» победил мадридский «Реал» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч общего этапа в рамках 5-го тура Лиги чемпионов, в котором встретились английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Победителем вышел «Ливерпуль» со счётом 2:0. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Голами в составе «Ливерпуля» отметились Алексис Мак Аллистер на 52-й минуте и Коди Гакпо на 77-й минуте. Дважды арбитр назначал пенальти — по одному в ворота участников встречи. Килиану Мбаппе в составе «Реала» и Мохамеду Салаха, выступающему за «Ливерпуль», реализовать пенальти не удалось.

Английский клуб занимает первую строчку турнирной таблицы Лиги чемпионов с 15 очками. Мадридский «Реал» расположился лишь на 24-м месте с девятью очками.