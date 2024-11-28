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Результаты матчей Лиги чемпионов 27 ноября

Результаты матчей Лиги чемпионов 27 ноября
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В ночь с 27 на 28 ноября в Лиге чемпионов прошло девять матчей 5-го тура общего группового этапа.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Окончен
1 : 0
Жирона
Жирона, Испания
1:0 Биерет – 59'    

«Штурм» одержал первую победу в Лиге чемпионов текущего сезона. В воротах австрийской команды дебютировал российский вратарь Даниил Худяков, который, к тому же, впервые сыграл в главном европейском турнире.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
5 : 1
Штутгарт
Штутгарт, Германия
0:1 Демирович – 5'     1:1 Катомпа Мвумпа – 12'     2:1 Крунич – 31'     3:1 Иванич – 65'     4:1 Радоньич – 69'     5:1 Радоньич – 88'    

Сербский клуб дома не оставил шансов гостям. «Црвена Звезда» прервала серию поражений из четырёх матчей в турнире, набрав в нынешнем сезоне Лиги чемпионов первые очки.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Болонья
Болонья, Италия
Окончен
1 : 2
Лилль
Лилль, Франция
0:1 Мукау – 44'     1:1 Лукуми – 63'     1:2 Мукау – 66'    

Дубль Нгалайеля Мукау принёс французской команде третью победу в пяти матчах общего группового этапа. У «Болоньи» серия поражений из четырёх матчей в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
3 : 2
Шахтёр
Украина
0:1 Сикан – 8'     0:2 Зубков – 37'     1:2 Тилльман – 87'     2:2 Тилльман – 90'     3:2 Пепи – 90+5'    
Удаления: нет / Азеведо Перейра – 69'

Марк Тилльман забил дважды после 87-й минуты и лишил украинскую команду второй победы подряд в Лиге чемпионов. А Рикардо Пепи и вовсе принёс ПСВ победу точным ударом на 90+6-й минуте.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 3
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Бен-Сегир – 13'     1:1 Павлидис – 48'     2:1 Магасса – 67'     2:2 Кабрал – 84'     2:3 Амдуни – 88'    
Удаления: Синго – 58' / нет

«Монако» открыл счёт, Александр Головин сделал результативную передачу, но две голевые от Анхеля Ди Марии после 84-й минуте принесли португальской команде победу.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Окончен
1 : 1
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Картер-Викерс – 26'     1:1 Маэда – 60'    

«Селтик» привёз мяч в свои ворота, но затем сумел отыграться и свёл матч к ничьей.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
0 : 0
Ювентус
Турин, Италия

Четвёртую победу «Астон Виллы» в пяти матчах Лиги чемпионов мог принести гол, забитый на 90+4-й минуте Морганом Роджерсом. Однако он был отменён после просмотра VAR.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 52'     2:0 Гакпо – 76'    

Гакпо и Мак Аллистер принесли «Ливерпулю» столь важную победу над «Реалом», а Салах и Мбаппе не забили пенальти.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
0 : 3
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Байно-Гиттенс – 41'     0:2 Бенсебаини – 56'     0:3 Гирасси – 90'    

Уверенная победа финалиста прошлого сезона, ставшая для Дортмунда четвёртой в пяти матчах.

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