Результаты матчей Лиги чемпионов 27 ноября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В ночь с 27 на 28 ноября в Лиге чемпионов прошло девять матчей 5-го тура общего группового этапа.

«Штурм» одержал первую победу в Лиге чемпионов текущего сезона. В воротах австрийской команды дебютировал российский вратарь Даниил Худяков, который, к тому же, впервые сыграл в главном европейском турнире.

Сербский клуб дома не оставил шансов гостям. «Црвена Звезда» прервала серию поражений из четырёх матчей в турнире, набрав в нынешнем сезоне Лиги чемпионов первые очки.

Дубль Нгалайеля Мукау принёс французской команде третью победу в пяти матчах общего группового этапа. У «Болоньи» серия поражений из четырёх матчей в Лиге чемпионов.

Марк Тилльман забил дважды после 87-й минуты и лишил украинскую команду второй победы подряд в Лиге чемпионов. А Рикардо Пепи и вовсе принёс ПСВ победу точным ударом на 90+6-й минуте.

«Монако» открыл счёт, Александр Головин сделал результативную передачу, но две голевые от Анхеля Ди Марии после 84-й минуте принесли португальской команде победу.

«Селтик» привёз мяч в свои ворота, но затем сумел отыграться и свёл матч к ничьей.

Четвёртую победу «Астон Виллы» в пяти матчах Лиги чемпионов мог принести гол, забитый на 90+4-й минуте Морганом Роджерсом. Однако он был отменён после просмотра VAR.

Гакпо и Мак Аллистер принесли «Ливерпулю» столь важную победу над «Реалом», а Салах и Мбаппе не забили пенальти.

Уверенная победа финалиста прошлого сезона, ставшая для Дортмунда четвёртой в пяти матчах.