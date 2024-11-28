Результаты матчей Лиги чемпионов 27 ноября

В ночь с 27 на 28 ноября в Лиге чемпионов прошло девять матчей 5-го тура общего группового этапа.
«Штурм» одержал первую победу в Лиге чемпионов текущего сезона. В воротах австрийской команды дебютировал российский вратарь Даниил Худяков, который, к тому же, впервые сыграл в главном европейском турнире.
Сербский клуб дома не оставил шансов гостям. «Црвена Звезда» прервала серию поражений из четырёх матчей в турнире, набрав в нынешнем сезоне Лиги чемпионов первые очки.
Дубль Нгалайеля Мукау принёс французской команде третью победу в пяти матчах общего группового этапа. У «Болоньи» серия поражений из четырёх матчей в Лиге чемпионов.
Марк Тилльман забил дважды после 87-й минуты и лишил украинскую команду второй победы подряд в Лиге чемпионов. А Рикардо Пепи и вовсе принёс ПСВ победу точным ударом на 90+6-й минуте.
«Монако» открыл счёт, Александр Головин сделал результативную передачу, но две голевые от Анхеля Ди Марии после 84-й минуте принесли португальской команде победу.
«Селтик» привёз мяч в свои ворота, но затем сумел отыграться и свёл матч к ничьей.
Четвёртую победу «Астон Виллы» в пяти матчах Лиги чемпионов мог принести гол, забитый на 90+4-й минуте Морганом Роджерсом. Однако он был отменён после просмотра VAR.
Гакпо и Мак Аллистер принесли «Ливерпулю» столь важную победу над «Реалом», а Салах и Мбаппе не забили пенальти.
Уверенная победа финалиста прошлого сезона, ставшая для Дортмунда четвёртой в пяти матчах.
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