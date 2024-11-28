ПСВ отыгрался с 0:2 и победил «Шахтёр», забив трижды после 87-й минуты матча ЛЧ

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались нидерландский ПСВ и украинский «Шахтёр». Команды сыграли на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Урсом Шнидером (Швейцария). Победу в нём со счётом 3:2 одержал ПСВ.

Голами у победителей отметились: дважды Малик Тилльман на 87-й и 90+1-й минутах, а также Рикардо Пепи на 90+6-й минуте игры. В составе «Шахтёра» мячи забили: Даниил Сикан на 8-й минуте и Александр Зубков на 37-й минуте.

Таким образом, ПСВ занимает 17-ю строчку турнирной таблицы Лиги чемпионов. Команда заработала восемь очков в пяти турах. Украинский «Шахтёр» располагается на 26-м месте. В активе у клуба четыре очка в аналогичном количестве туров.