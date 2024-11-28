ПСВ отыгрался с 0:2 и победил «Шахтёр», забив трижды после 87-й минуты матча ЛЧ
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Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались нидерландский ПСВ и украинский «Шахтёр». Команды сыграли на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Урсом Шнидером (Швейцария). Победу в нём со счётом 3:2 одержал ПСВ.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
3 : 2
Шахтёр
Украина
0:1 Сикан – 8' 0:2 Зубков – 37' 1:2 Тилльман – 87' 2:2 Тилльман – 90' 3:2 Пепи – 90+5'
Удаления: нет / Азеведо Перейра – 69'
Голами у победителей отметились: дважды Малик Тилльман на 87-й и 90+1-й минутах, а также Рикардо Пепи на 90+6-й минуте игры. В составе «Шахтёра» мячи забили: Даниил Сикан на 8-й минуте и Александр Зубков на 37-й минуте.
Таким образом, ПСВ занимает 17-ю строчку турнирной таблицы Лиги чемпионов. Команда заработала восемь очков в пяти турах. Украинский «Шахтёр» располагается на 26-м месте. В активе у клуба четыре очка в аналогичном количестве туров.
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