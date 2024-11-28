Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Боруссия» Дортмунд разгромила загребское «Динамо» в матче Лиги чемпионов

«Боруссия» Дортмунд разгромила загребское «Динамо» в матче Лиги чемпионов
Комментарии

Завершился матч общего этапа 5-го тура Лиги чемпионов, в котором встречались «Динамо Загреб» из Хорватии и дортмундская «Боруссия». Команды сыграли на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Уллен, Франция). Матч завершился победой «Боруссии» со счётом 3:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
0 : 3
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Байно-Гиттенс – 41'     0:2 Бенсебаини – 56'     0:3 Гирасси – 90'    

У победителей голы забили: Джейми Байно-Гиттенс на 41-й минуте встречи, Рами Бенсебаини на 56-й минуте и Серу Гирасси на 90-й минуте.

Таким образом, «Боруссия» Дортмунд занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги чемпионов с 12 очками по результатам пяти туров. «Динамо» Загреб заработало семь очков и расположилось на 22-й строчке.

Материалы по теме
«Они называли меня предателем». Гётце — о переходе из «Боруссии» Д в «Баварию»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android