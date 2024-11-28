«Боруссия» Дортмунд разгромила загребское «Динамо» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч общего этапа 5-го тура Лиги чемпионов, в котором встречались «Динамо Загреб» из Хорватии и дортмундская «Боруссия». Команды сыграли на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Уллен, Франция). Матч завершился победой «Боруссии» со счётом 3:0.

У победителей голы забили: Джейми Байно-Гиттенс на 41-й минуте встречи, Рами Бенсебаини на 56-й минуте и Серу Гирасси на 90-й минуте.

Таким образом, «Боруссия» Дортмунд занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги чемпионов с 12 очками по результатам пяти туров. «Динамо» Загреб заработало семь очков и расположилось на 22-й строчке.