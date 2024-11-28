«Боруссия» Дортмунд разгромила загребское «Динамо» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч общего этапа 5-го тура Лиги чемпионов, в котором встречались «Динамо Загреб» из Хорватии и дортмундская «Боруссия». Команды сыграли на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Уллен, Франция). Матч завершился победой «Боруссии» со счётом 3:0.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
0 : 3
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Байно-Гиттенс – 41' 0:2 Бенсебаини – 56' 0:3 Гирасси – 90'
У победителей голы забили: Джейми Байно-Гиттенс на 41-й минуте встречи, Рами Бенсебаини на 56-й минуте и Серу Гирасси на 90-й минуте.
Таким образом, «Боруссия» Дортмунд занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги чемпионов с 12 очками по результатам пяти туров. «Динамо» Загреб заработало семь очков и расположилось на 22-й строчке.
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