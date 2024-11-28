«Реал» установил антирекорд в Лиге чемпионов

«Реал» стал первым действующим победителем Лиги чемпионов, проигравшим три матча на групповом этапе после завоевания титула, сообщает OptaJose на своей странице в социальной сети X.

Напомним, в матче 5-го тура общей групповой стадии Лиги чемпионов «Реал» проиграл «Ливерпулю» со счётом 0:2. Ранее мадридский клуб проиграл «Милану» и «Лиллю».

На данный момент «Реал» занимает 24-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив шесть очков. В оставшихся трёх играх на групповой стадии турнира команде предстоит сыграть с «Аталантой», «Ред Булл Зальцбург» и «Брестом».

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