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Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Реал» установил антирекорд в Лиге чемпионов

«Реал» установил антирекорд в Лиге чемпионов
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«Реал» стал первым действующим победителем Лиги чемпионов, проигравшим три матча на групповом этапе после завоевания титула, сообщает OptaJose на своей странице в социальной сети X.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 52'     2:0 Гакпо – 76'    

Напомним, в матче 5-го тура общей групповой стадии Лиги чемпионов «Реал» проиграл «Ливерпулю» со счётом 0:2. Ранее мадридский клуб проиграл «Милану» и «Лиллю».

На данный момент «Реал» занимает 24-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив шесть очков. В оставшихся трёх играх на групповой стадии турнира команде предстоит сыграть с «Аталантой», «Ред Булл Зальцбург» и «Брестом».

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