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Мостовой отреагировал на поражение «Спартака» в матче Кубка России с «Ростовом»

Мостовой отреагировал на поражение «Спартака» в матче Кубка России с «Ростовом»
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Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о поражении «Спартака» в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Голенков – 19'     2:0 Мелёхин – 31'     2:1 Мартинс – 55'    

«Что и следовало доказать. «Спартак» проиграл «Ростову», но не вылетает из Кубка, а проходит дальше, ждёт соперника из нижней части, спокойно с ними сыграет, скорее всего, выиграет и опять, может быть, встретится с «Ростовом». Вот Кубок России такой. Хотелось бы немного поговорить об игре. Ясно то, о чём я говорил перед игрой, — «Спартак» вышел не основным составом, хотя у команды и второй состав хороший. Вот они так вышли, так сыграли. Потом хотели переломить ход матча, могло получиться», — сказал Мостовой в опубликованном в своём телеграм-канале видео.

В полуфинал Пути РПЛ Кубка России, кроме «Ростова», вышли санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.

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