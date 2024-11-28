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Мостовой раскритиковал судей матча Кубка России «Ростов» — «Спартак»

Мостовой раскритиковал судей матча Кубка России «Ростов» — «Спартак»
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Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о судействе матча между московским «Спартаком» и «Ростовом» в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра завершилась победой «Ростова» — 2:1.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Голенков – 19'     2:0 Мелёхин – 31'     2:1 Мартинс – 55'    

«Хотел бы вернуться к судейству. Сейчас вот наблюдал комментарии судей после игры, несколько моментов по пенальти было. В двух моментах были стопроцентные пенальти, но почему‑то VAR и судьи их не дали. Это удивительно. Когда я слышу, как они говорят: «Там было это, то, сё»… Там однозначно были пенальти. Когда человек не успевает, ставит ножку специально. Но они эти нюансы не понимают. Я вот сейчас, когда это наблюдал, был просто удивлён. А потом задают вопрос, почему судьи ошибаются. Потому что они не играли в футбол, этих нюансов, микромоментов они не знают, этих хитростей, как и что. Там чистый был пенальти на Байрамяне. Потом уже в ворота «Ростова» — тоже пенальти», — сказал Мостовой в опубликованном в своём телеграм-канале видео.

В полуфинал Пути РПЛ Кубка России, кроме «Ростова», вышли также санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.

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