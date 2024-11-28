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Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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Модрич высказался о Мбаппе, который не реализовал пенальти в матче с «Ливерпулем»

Модрич высказался о Мбаппе, который не реализовал пенальти в матче с «Ливерпулем»
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался об игре форварда Килиана Мбаппе в матче с 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2). По ходу матча Мбаппе не реализовал пенальти.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 52'     2:0 Гакпо – 76'    

«У нас был пенальти, который мог изменить ход игры, но мы его не реализовали, и при счёте 0:2 игра была почти проиграна. Мы видим Мбаппе в хорошем состоянии, он хорошо тренируется и уверен в себе. Иногда всё получается, иногда нет, особенно с пенальти. Мы доверяем ему, и он обязательно справится», — приводит слова Модрича Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Мбаппе забил один гол и сделал одну результативную передачу в пяти играх.

На данный момент «Реал» занимает 24-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив шесть очков.

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