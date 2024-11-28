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Ливерпуль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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Джуд Беллингем отреагировал на поражение «Реала» в матче ЛЧ с «Ливерпулем»

Джуд Беллингем отреагировал на поражение «Реала» в матче ЛЧ с «Ливерпулем»
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Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о поражении «сливочных» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча завершилась со счётом 0:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 52'     2:0 Гакпо – 76'    

«Ливерпуль» просто был лучше нас… Иногда нужно держать себя в руках… Они доминировали на больших отрезках игры. Мы не использовали все возможности, которые у нас были», — приводит слова Беллингема журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

На данный момент «Реал» занимает 24-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, имея в своем активе шесть очков. В оставшихся трёх матчах групповой стадии турнира команде предстоит встретиться с «Аталантой», «Ред Булл Зальцбург» и «Брестом».

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